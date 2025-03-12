У нахчыванцев появится свой центр DOST

Об этом было заявлено на инфосессии, посвященной проведенной работе и предстоящим задачам в сфере труда, занятости и социальной защиты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

В Нахчыване ведется строительство Регионального центра DOST, который будет введен в эксплуатацию в текущем году.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что расширение сети услуг DOST охватывает и Нахчыванскую АР. Он отметил, что планируется создание филиалов DOST во всех районных центрах автономной республики, и работа по проектированию этих учреждений уже завершена.

На инфосессии были представлены результаты деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР за 2024 год. Было отмечено, что в рамках социальной защиты в автономной республике за последний год 2,2 тысячи человек были трудоустроены, около 2 тысяч человек приняли участие в программе самозанятости, 210 человек прошли профессиональную подготовку, а 1,7 тысячи человек получили профориентационные консультации.

Также сообщалось, что в 2023 году более 600 человек с инвалидностью и около 550 детей с установленной инвалидностью получили реабилитационные услуги, 257 одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью были охвачены социально-бытовым обслуживанием на дому, лицам с инвалидностью было предоставлено 2,1 тысячи реабилитационных средств.

С начала текущего года в автономной республике была запущена услуга Rehabus, направленная на расширение доступа лиц с инвалидностью к амбулаторной и общественно ориентированной реабилитации.

Были также обсуждены работы по созданию новых учреждений социального обслуживания, внедрение электронных услуг и проактивных механизмов назначения социальных выплат в сфере труда, занятости и социальной защиты.

На инфосессии было заявлено, что по результатам оценки «Индекса ASAN-Xidmət» за 2024 год Министерство труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР заняло первое место среди центральных исполнительных органов власти автономной республики.

В ходе мероприятия были обсуждены проделанная работа и предстоящие задачи в сфере труда, занятости и социальной защиты в Нахчыванской АР.