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Главы МИД Азербайджана и Ирана созвонились: что обсудили

18:34 449

12 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.

В информации МИД Азербайджана говорится, что в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы по азербайджано-иранским двусторонним и региональным отношениям.

«Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность политического диалога в развитии существующих азербайджано-иранских отношений. Было отмечено стратегическое значение совместных проектов между Азербайджаном и Ираном в энергетической, транспортной и инвестиционной сферах. В частности отмечено, что транспортные коридоры, проходящие по территории Ирана, а также инфраструктурные проекты, которые соединят западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, создают новые возможности для региона», - отмечается в сообщении.

Главы МИД Азербайджана и Ирана «также отметили роль межправительственной экономической комиссии в целях развития торгово-экономических связей между двумя странами».

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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