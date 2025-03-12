Масштабная незаконная вырубка деревьев в Азербайджане

В ряде районов Баку, а также в Сумгаите, Апшеронском, Сальянском и Гёйчайском районах зафиксированы факты незаконной вырубки зеленых насаждений. В числе нарушителей оказались строительные компании.

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, незаконная вырубка деревьев выявлена в следующих местах:

– во дворе Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана по адресу: проспект Азадлыг, 191, Бинагадинский район Баку;

– на территории, принадлежащей ООО City Life, на улице Ибрагима Абилова в Ясамальском районе Баку;

– на улицах Ф. Х. Хойского и А. Раджабли в Наримановском районе Баку;

– на улице братьев Новрузовых в Насиминском районе Баку, на территории, принадлежащей ООО Pilot-16;

– на улице А. Кунанбаева, 1Б, Бинагадинский район Баку;

– напротив бывшего Дома культуры в поселке Маштага, Сабунчинский район Баку;

– на улице Баку, 37, в городе Сумгаит, на территории, принадлежащей компании Term;

– на улице 28 Мая в поселке Мехдиабад Апшеронского района;

– на территории поселка Хёкмали Апшеронского района;

– на 22-м километре автодороги Баку – Шемаха;

– на территории муниципалитета Гарачала в Сальянском районе;

– на административной территории села Гараязы Гёйчайского района.

В результате незаконной вырубки деревьев окружающей среде нанесен ущерб в размере 381 тысячи манатов. Так как сумма ущерба образует состав преступления, собранные материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы для юридической оценки и дальнейших процессуальных действий.