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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Большие надежды на Турцию

18:53 701

Турция может сыграть значительную роль в достижении справедливого мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии для «Укринформа».

«Роль Турции (в вопросе завершения войны РФ против Украины) чрезвычайно важна, учитывая и потенциал этой страны, и роль, которую она играет в регионе, особенно в регионе Черного моря... Турция имеет одну из крупнейших армий на европейском континенте. И, безусловно, в контексте будущих договоренностей по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в Украине эта роль обязательно будет», - объяснил украинский министр.

По его словам, именно по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2022 году был создан «зерновой коридор» в Черном море.

«Турция также активно участвовала в процессах освобождения военнопленных, за что мы ей благодарны», - добавил Сибига.

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