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Топ-менеджера «Газпрома» задержали с кокаином

19:01 636

В Тамбове задержали гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова и главу предприятия «Водгазхоз» Руслана Брагарника. У них изъяли кокаин, сообщил осведомленный источник РИА Новости.

По его словам, топ-менеджеров подозревают в приобретении и хранении наркотиков. Их задержали на съемной квартире. Оба топ-менеджера находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Стефанов возглавил «Газпром межрегионгаз Тамбов» в декабре 2021 года, в мае 2023-го совместил этот пост с должностью гендиректора АО «Газпром газораспределение Тамбов». Также топ-менеджер является членом регионального политсовета «Единой России».

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