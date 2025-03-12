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Доллар за доллар: ответ Канады Трампу

19:23 208

Министр финансов Канады Доминик Леблан объявил о введении 13 марта дополнительных 25-процентных пошлин на импорт американских товаров в размере 29,8 млрд канадских долларов ($20,7 млрд).

Решение принято в ответ на введенные Соединенными Штатами 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия.

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью 3 миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда»,— сказал Доминик Леблан на пресс-конференции.

Доминик Леблан назвал «неоправданным» введённые на импорт этих товаров пошлины США, которые вступили в силу 12 марта. 4 марта Вашингтон ввел в действие 25-процентные пошлины в отношении всех канадских товаров, но позднее снизил значительную часть пошлин до прежнего уровня.

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