USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:38 1955

Звезда футбольной сборной Португалии и клуба «Манчестер Юнайтед» Нани, приехавший в Баку и принявший участие в сегодняшней жеребьевке чемпионата мира-2025 по мини-футболу, вспомнил о предыдущих визитах в Азербайджан.

«Я был в Баку со сборной Португалии и с клубом «Спортинг». Рад, что приехал сюда снова. На этот раз не как футболист. Это для меня новый опыт. Хочется увидеть больше красивых мест. Прекрасная организация церемонии жеребьевки. Мне очень приятно», - заявил Нани.

Напомним, чемпионат мира-2025 пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня. По итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу «А» вместе с Мавританией, Словенией и Бахрейном.

Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
21:35 50
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
19:50 2450
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
20:44 767
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары ФОТО
20:22 1403
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву новость дополнена 20:50
20:50 1620
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области обновлено 20:05
20:05 14772
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
19:52 1383
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин наш комментарий
19:36 2301
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция
17:20 3079
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
19:38 1956
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн Жеребьевка ЧМ-2025; обновлено
19:08 3447

ЭТО ВАЖНО

Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
21:35 50
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
19:50 2450
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
20:44 767
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары ФОТО
20:22 1403
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву новость дополнена 20:50
20:50 1620
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области обновлено 20:05
20:05 14772
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
19:52 1383
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин наш комментарий
19:36 2301
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция
17:20 3079
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
19:38 1956
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн Жеребьевка ЧМ-2025; обновлено
19:08 3447
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться