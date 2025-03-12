Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»

Звезда футбольной сборной Португалии и клуба «Манчестер Юнайтед» Нани, приехавший в Баку и принявший участие в сегодняшней жеребьевке чемпионата мира-2025 по мини-футболу, вспомнил о предыдущих визитах в Азербайджан.

«Я был в Баку со сборной Португалии и с клубом «Спортинг». Рад, что приехал сюда снова. На этот раз не как футболист. Это для меня новый опыт. Хочется увидеть больше красивых мест. Прекрасная организация церемонии жеребьевки. Мне очень приятно», - заявил Нани.

Напомним, чемпионат мира-2025 пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня. По итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу «А» вместе с Мавританией, Словенией и Бахрейном.