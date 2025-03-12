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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин

наш комментарий
Адем Исмаил Бакуви, автор haqqin.az
19:36 2302

Второй срок пребывания Трампа в президентском кресле вызывает довольно разнополярные отголоски в международном сообществе на, казалось, столь экстравагантные шаги, как во внутренней, так и внешней политике американского государства.

Что касается инициатив по выходу США из ООН и НАТО сквозь призму глобальных закономерностей мирового развития, то, скорее всего, речь идет не об эпатажных маневрах, а попытке реформирования рухнувшей системы международных отношений.

20 февраля группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект о полном выходе США из ООН. Текст опубликован на сайте одного из авторов инициативы, главы комитета по энергетике Майка Ли (штат Юта). Соавторами стали сенаторы Марша Блэкберн и Рик Скотт от Теннесси и Флориды.

Вот Трамп и стремится легализовать сложившийся порядок, в котором не осталось места мировому регулятору

Аналогичное предложение консервативные республиканцы планируют внести и в нижнюю палату конгресса. Законопроект предполагает не только отмену закона 1945 года о вступлении США в ООН и запрет на участие в любых соглашениях, связанных с организацией, но и лишение ее штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Данная инициатива может показаться невероятной, ибо Америка стояла у истоков всемирной организации, вступившей на смену догитлеровской Лиги Наций. США до сих пор являются главным донором ООН: в 2024 году сверхдержава внесла 790 млн долларов в регулярный бюджет и почти 1,78 млрд долларов на миротворческие миссии организации.

Какой же целью руководствуются сенаторы, выступившие за разрыв с ООН?

Новая международная ситуация спустя 30 с лишним лет после крушения СССР и Варшавского военно-политического блока практически лишила Ялтинско-Потсдамскую систему дееспособности. И если мировые силы не придут к необходимости формирования новой системы, то в обозримой перспективе возникнет угроза стихийного протекания процессов мирового развития.

На фоне нарастания глобальных проблем, решение которых требуют объединённых усилий мирового сообщества, происходит подъём и возрастание роли новых держав мирового уровня, прежде всего Китая, Индии и так называемых региональных держав, таких как Турция, Бразилия, Южная Африка и т.д. Новая система международных отношений, её параметры не могут теперь зависеть только от атлантических держав.

Новая международная ситуация спустя 30 с лишним лет после крушения СССР и Варшавского военно-политического блока практически лишила Ялтинско-Потсдамскую систему дееспособности

Что, в частности, влияет и на временные рамки формирования новой системы. И это происходит в условиях нарастания дезинтеграции и распада мирового сообщества на несколько противостоящих военно-политических альянсов на основе общности экономических интересов.

Мысль о несостоятельности изжившей себя Ялтинско-Потсдамской системы проходит красной нитью и во многих речах Ильхама Алиева – главы азербайджанского государства, претендующего на особую роль в региональном порядке. На министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения И.Алиев особо отметил, что «Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность».

История помнит полный паралич Совбеза и Генассамблеи ООН в вопросах армяно-азербайджанского урегулирования и российского вторжения в Украину. А американская экспансия Югославии и Ирака? Кто-то попросил в ООН мандат на боевые действия и нарушения суверенитета стран?

ООН превратился в фиговый листок для сверхдержав, совершающих тягчайшие военно-политические преступления. Вот Трамп и стремится легализовать сложившийся порядок, в котором не осталось места мировому регулятору.

Кто-нибудь просил у ООН мандат на бомбежку Югославии?

Новая система миропорядка должна отражать сложившееся соотношение мировых и региональных сил. Вестфальская система возникла на новой политической карте мира после победоносных войн Франции и Швеции. Венская система - на лаврах победы антинаполеоновской коалиции. Версальская система – на руинах Тройственного союза, а Ялтинско-Потсдамская поделила гегемонию двух сверхдержав.

Выступления Трампа пронизаны реанимацией «унилатерализма» (доктрина односторонних действий государства) - завета Джорджа Вашингтона избегать долгосрочных союзов и геополитического соперничества. Подчеркнем, речь идет не о мировоззрении одного лидера, а о смене идеологических ориентиров всей Республиканской партии!

К тому же впервые в истории США большинство республиканцев высказалось против членства и в НАТО. Республиканцы болезненно воспринимают и субсидирование войн, не имеющих прямого отношения к защите национальных интересов США. О чем свидетельствует решительная позиция Трампа в отношении украинской и палестинской проблем. Естественно, идеологическая трансформация республиканцев натолкнулась на жесткое сопротивление либералов и евроцентристов. Вполне вероятно, что Трамп, игнорируя брюссельскую бюрократию, воспользуется действенным тарифным инструментарием для давления на европейцев, станет формулировать для них повестку, содержащую в себе проблемы переустройства под эгидой американских проектов. И с этой целью Трамп выставляет против евробюрократии жесткого переговорщика-изоляциониста, нового посла в НАТО, в прошлом генпрокурора Мэти Уитакера.

Горькая правда Ди Вэнса

Вашингтон откровенно тяготится американской миссией гегемонизма, расценивая её скорее как балласт, чем реноме. Длительные военные кампании в Афганистане, Ираке, Ливии, Украине… сделали свое дело и истощили возможности Америки. 

Соотношение сил в геополитическом треугольнике США-Китай-Россия отдаленно напоминает «разрядку», проводимую США в период президентства Никсона. И тогдашняя война во Вьетнаме, и гонка вооружений с СССР создавали напряжение в экономике, переживавшей период стагфляции — растущую инфляцию при отсутствии экономического роста.

И честное признание вице-президента Ди Вэнса – главного врага либералов как никогда раскрывает критическую ситуацию: «Мы не можем притворяться, что наша экономика настолько сильна, как нам хотелось бы думать. К сожалению для Уолл-стрит, мы не можем вести войны с помощью долларов и деривативов…Не стоит ли нам восстановить собственный производственный потенциал, прежде чем тратить все деньги на Украину?».

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