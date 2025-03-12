ФСИН опровергает: Гиркин жив-здоров

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) по Кировской области опровергло информацию о смерти экс-лидера сепаратистов Донбасса Игоря Гиркина (Стрелкова), отбывающего наказание в исправительном учреждении.

Ранее некоторые Telegram-каналы написали, что Стрелков якобы покончил с собой. Также было опубликовано фото, на котором размыто лицо.

«Распространяемая в сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», - говорится в сообщении управления ФСИН.

В январе 2024 года Московский городской суд приговорил Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в «публичных призывах к экстремизму». Основанием для обвинения стали два поста в его телеграм-канале: в одном он предположил возможность сдачи Крыма, а в другом критиковал невыплаты военным. Вину в суде Гиркин не признал.