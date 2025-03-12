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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы

Инара Рафикгызы
19:52 1384

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Эльвина Джафарова, занимавшего должность начальника финансовой службы в различных воинских частях, подведомственных Министерству обороны Азербайджанской Республики.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева был зачитан приговор. Решением суда Джафаров приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что Эльвин Джафаров был арестован в результате расследования, проведенного в Службе государственной безопасности по факту хищения 143 миллионов манатов в Министерстве обороны. В результате его действий государству был нанесен ущерб в 2 миллиона 200 тысяч манатов. Джафарову было предъявлено обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупном размере) УК Азербайджана.

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