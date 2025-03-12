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Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

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Отдел информации
19:50 2456

«Азербайджан должен присоединиться к Авраамовым соглашениям, чтобы стать примером сосуществования и вдохновить другие государства с преимущественно мусульманским населением на подписание этого договора», - сказал в интервью газете The Jerusalem Post главный сефардский раввин Азербайджана Замир Исаев.

Исаев, являющийся одним из 150 делегатов международной конференции «Голос народа», отметил, что другие страны могут «поучиться у Азербайджана, как вести переговоры и поддерживать отношения с Израилем».

Как уже сообщалось в правительственных источниках в Иерусалиме, в ходе недавней встречи помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсуждался вопрос возможного присоединения Азербайджана к Авраамовым соглашениям, представляющим собой мирные договоры, которые Израиль подписал с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. Напомним, что эти соглашения служат рамочным документом для развития всестороннего сотрудничества Израиля с арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Раввин Исаев призывает весь мир учиться у Азербайджана

По словам Исаева, хотя Азербайджан и Израиль на протяжении трех десятилетий поддерживают хорошие отношения, присоединение к Авраамовым соглашениям связано не только с экономическим сотрудничеством и вопросами безопасности. Выступая на конференции, раввин подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем являются моделью сосуществования евреев и мусульман и выразил готовность поделиться этим опытом с другими мусульманскими странами.

«Я думаю, мы должны использовать существующую в Азербайджане модель мультикультурализма, образ жизни, при котором все конфессии могут вместе жить, расти и развиваться, чтобы поделиться этим опытом с другими странами, особенно с мусульманскими», - отметил главный раввин.

Замир Исаев заявил, что в Азербайджане нет и никогда не было антисемитизма, подчеркнув, что проживающие в стране 25–30 тысяч евреев могут свободно ходить по улицам в кипе и чувствовать себя в безопасности.

«Израильские туристы очень любят посещать Баку именно потому, что здесь ощущают себя комфортно и защищенно, - сказал раввин. — Это делает Азербайджан уникальным местом».

Актуальность Авраамовых соглашений возникла после переговоров Гаджиева с Нетаньяху

В то же время Исаев признал, что географическое соседство с Ираном порождает определенные опасения еврейской общины, связанные с возможными действиями некоторых иностранных государств.

“После трагических событий 7 октября 2023 года на еврейских объектах, в школах и детских садах в Азербайджане были усилены меры безопасности, - рассказал главный раввин участникам конференции. - Все мы были свидетелями того, как правительство Азербайджана делало все возможное, чтобы обеспечить безопасность членов еврейской общины».

Ранее haqqin.az уже писал, что основанный в 1902 году Союз ортодоксальных раввинов США и Канады направил письмо президенту Дональду Трампу с призывом отменить антиазербайджанские санкции, в частности 907-ю поправку, а также поддержать присоединение нашей страны к Авраамовым соглашениям.

Газета The Jerusalem Post, опубликовавшая копию этого письма, сообщает, что отдельные письма в поддержку Азербайджана президенту Трампу направили также десятки других влиятельных раввинов, имеющих богатый опыт участия в дипломатических процессах.

Группу подписавших обращение религиозных лидеров США и Канады возглавляют раввин Марвин Хайер, являющийся основателем Центра Симона Визенталя, а также главный раввин ОАЭ Эли Абади, друг Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа.

Раввин Марвин Хайер выступал на церемонии инаугурации Дональда Трампа в 2017 году, был выбран журналом Newsweek самым влиятельным раввином Америки, являлся в 1994 году посредником на мирных переговорах между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и ныне покойным королем Иордании Хусейном

В обращении к президенту Соединенных Штатов особо подчеркивается, что Азербайджан, остающийся на протяжении трех десятилетий «самой надежной мусульманской страной», стратегическим партнером Израиля и ключевым союзником США на Ближнем Востоке, до сих пор не получил поддержки со стороны Вашингтона. Мало того, эта страна по-прежнему находится под санкциями в рамках 907-й поправки, ограничивающей возможности оказанию ей американской помощи.

«Страны, присоединившиеся к Авраамовым соглашениям, получили позитивные стимулы и выгоды в обмен на заключение мира с Израилем, - пишут раввины. - Азербайджан же, наоборот, более тридцати лет назад стал надежным партнером и настоящим другом Израиля без какого-либо внешнего давления. А потому отмена 907-й поправки стала бы важным шагом в признании этого факта».

Отметим, что раввин Марвин Хайер, выступавший на церемонии инаугурации Дональда Трампа в 2017 году, выбранный журналом Newsweek самым влиятельным раввином Америки и являвшийся в 1994 году посредником на мирных переговорах между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и ныне покойным королем Иордании Хусейном, заявил, что включение Азербайджана в Авраамовы соглашения «укрепит их и продемонстрирует всему миру, что альянсы, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, могут процветать, независимо от религиозных или политических различий».

А раввин доктор Эли Абади подчеркнул в письме стратегическое значение Азербайджана, как центрального поставщика энергии в Израиль и важного моста между Востоком и Западом.

Что пишут все раввины мира Трампу об Азербайджане?

«Эта страна [Азербайджан] стала особенно надежным партнером, настоящим другом Израиля и ключевым стратегическим союзником Соединенных Штатов, - пишет главный раввин ОАЭ. – Который неизменно поддерживал Израиль в любой ситуации, даже перед лицом продолжающегося сопротивления и давления со стороны мусульманского мира».

Иудейские религиозные деятели пишут, что в мусульманском мире светский Азербайджан, большинство которого составляют мусульмане-шииты, это уникальный пример гармоничного сосуществования различных религий и культур.

В письме подчеркивается, что еврейская община в Азербайджане живет в мире и благополучии, гарантом которых является президент Ильхам Алиев, открыто заявляющий, что братские отношения азербайджанцев с евреями являются неотъемлемой частью местных традиций.

Раввины также пишут президенту Дональду Трампу, что его политика привела к «революционным изменениям» на Ближнем Востоке, укрепила оборону Израиля, а также способствовала стабильности, миру и экономическому процветанию.

«Во время Вашего первого президентского срока Авраамовы соглашения стали реальностью, а теперь Вы намерены расширить и укрепить их, присоединив больше стран, - пишут раввины. - Мы твердо верим, что включение Азербайджана, являющегося опорой региональной безопасности Израиля и его проверенным, верным союзником, придаст Авраамовым соглашениям еще большее значение и поможет установить в регионе более устойчивый мир».

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