Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американской администрации «прямо сейчас» направляются в Россию, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине.

По его словам, он получил «позитивные сигналы» о прекращении огня, но все зависит от России.

«Наши люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия»,— cказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, США могут «надавить» при обсуждении мирного урегулирования.

Трамп также предупреждает о «разрушительных» санкциях против России в случае провала переговоров, передает BBC.

«Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу предпринять финансовые меры. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира», — сказал президент США.