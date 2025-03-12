Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары

Сегодня в бакинском отеле Ritz Carlton состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в мае-июне этого года.

Самой жеребьевке предшествовала церемония, которая началась с исполнения гимна Азербайджана. После этого собравшимся иностранным гостям был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане.

Завершивший карьеру в сборной Азербайджана Сеймур Мамедов вынес на сцену кубок чемпионата мира. Далее слово было предоставлено президенту Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филипу Джуде. Он заявил, что Азербайджан заслуживает права на проведение чемпионата мира. «Мини-футбол в Азербайджане популярен, - говорит Джуда. - Вчера я присутствовал на финале чемпионата страны. Была прекрасная атмосфера. Благодарю Федерацию мини-футбола Азербайджана и Министерство молодежи и спорта за поддержку и содействие».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сообщил собравшимся, что в 2022 году в отеле Ritz Carlton, где проходит сегодняшняя церемония, президент Ильхам Алиев принимал спортсменов.

«Глава государства встречался и с нашей мини-футбольной сборной, которая в 2022 году стала чемпионом Европы, - отметил министр. - Спасибо Всемирной федерации мини-футбола, что доверяет нам. Орхан Мамедов поднял мини-футбол в Азербайджане на высокий уровень, и я не сомневаюсь, что чемпионат мира будет организован великолепно».