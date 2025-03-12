Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Сегодня в бакинском отеле Ritz Carlton состоялась жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в мае-июне этого года.
Самой жеребьевке предшествовала церемония, которая началась с исполнения гимна Азербайджана. После этого собравшимся иностранным гостям был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане.
Завершивший карьеру в сборной Азербайджана Сеймур Мамедов вынес на сцену кубок чемпионата мира. Далее слово было предоставлено президенту Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филипу Джуде. Он заявил, что Азербайджан заслуживает права на проведение чемпионата мира. «Мини-футбол в Азербайджане популярен, - говорит Джуда. - Вчера я присутствовал на финале чемпионата страны. Была прекрасная атмосфера. Благодарю Федерацию мини-футбола Азербайджана и Министерство молодежи и спорта за поддержку и содействие».
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сообщил собравшимся, что в 2022 году в отеле Ritz Carlton, где проходит сегодняшняя церемония, президент Ильхам Алиев принимал спортсменов.
«Глава государства встречался и с нашей мини-футбольной сборной, которая в 2022 году стала чемпионом Европы, - отметил министр. - Спасибо Всемирной федерации мини-футбола, что доверяет нам. Орхан Мамедов поднял мини-футбол в Азербайджане на высокий уровень, и я не сомневаюсь, что чемпионат мира будет организован великолепно».
Президент АФФА Ровшан Наджаф подчеркнул, что чемпионат мира в Баку - еще одна прекрасная возможность показать гостеприимство азербайджанского народа и то, как в нашей стране любят футбол.
Глава Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов заявил, что гордиться тем, что наша страна удостоилась права проведения чемпионата мира.
«Это не просто соревнование, это дружба, единение наций. Мы уже проводили множество крупных международных соревнований. Грядущий чемпионат мира пополнит этот длинный список», - сказал Орхан Мамедов.
Как мы уже сообщали, непосредственно в самой жеребьевке приняли участие главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов, экс-игрок сборной Азербайджана Сеймур Мамедов и португальская звезда Нани.
Напоминаем результаты жеребьевки.
Группа «А»: Азербайджан, Мавритания, Словения, Бахрейн
Группа «B»: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан
Группа «С»: Венгрия, Украина, Англия, Турция
Группа «D»: Словакия, Болгария, Португалия, Индия
Группа «E»: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика
Группа «F»: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша
Группа «G»: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина
Группа «H»: Сербия, Гана, Испания, Израиль.