Хаменеи обещает Америке «большие страдания»

Иран сможет создать ядерное оружие без согласия США, если бы Тегеран действительно захотел этого, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова передают иранские СМИ.

«Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам», – уверяет верховный лидер Ирана.

«Иран не стремится к войне. Но, если американцы и их агенты предпримут неправильные действия, контрмеры Ирана будут решительными и определенными. И больше всех пострадают США», - считает Хаменеи.