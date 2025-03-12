Хаменеи обещает Америке «большие страдания»
Иран сможет создать ядерное оружие без согласия США, если бы Тегеран действительно захотел этого, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова передают иранские СМИ.
«Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам», – уверяет верховный лидер Ирана.
«Иран не стремится к войне. Но, если американцы и их агенты предпримут неправильные действия, контрмеры Ирана будут решительными и определенными. И больше всех пострадают США», - считает Хаменеи.
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Заявления США о готовности вести переговоры с Ираном - обман мирового общественного мнения, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
«То, что президент США говорит о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения. ...Мы сидели и вели переговоры несколько лет, и этот же человек отбросил заполненный, подписанный документ и разорвал его. Какие переговоры следует вести, если мы знаем, что они не сработают? Поэтому призывы к переговорам и заявления о них являются обманом общественного мнения», - приводит ISNA слова Хаменеи.