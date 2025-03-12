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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Хаменеи обещает Америке «большие страдания»

обновлено 21:12
21:12 802

Иран сможет создать ядерное оружие без согласия США, если бы Тегеран действительно захотел этого, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова передают иранские СМИ.

«Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам», – уверяет верховный лидер Ирана.

«Иран не стремится к войне. Но, если американцы и их агенты предпримут неправильные действия, контрмеры Ирана будут решительными и определенными. И больше всех пострадают США», - считает Хаменеи.

* * * 20:24

Заявления США о готовности вести переговоры с Ираном - обман мирового общественного мнения, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

«То, что президент США говорит о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения. ...Мы сидели и вели переговоры несколько лет, и этот же человек отбросил заполненный, подписанный документ и разорвал его. Какие переговоры следует вести, если мы знаем, что они не сработают? Поэтому призывы к переговорам и заявления о них являются обманом общественного мнения», - приводит ISNA слова Хаменеи.

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