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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Арестованный Дутерте в гаагской тюрьме

20:39 807

Самолет с экс-президентом Филиппин Родриго Дутерте, арестованным по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, приземлился в Нидерландах, сообщает NOS.

«Да, мы можем подтвердить, что самолет приземлился», — заявили в пресс-службе суда.

Дутерте доставят в тюрьму в Гааге, где он должен быть помещен в предварительное заключение.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных расправ, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией. Точное число пострадавших неизвестно. Бывший глава государства не скрывал своих методов. Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика.

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