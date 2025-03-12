Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура

В нем приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, депутаты Милли Меджлиса, ректоры различных вузов и другие гости.

Участникам собрания была предоставлена подробная информация о деятельности Азербайджанской спортивной академии, представлен новый логотип Академии, а также дана информация о новой структуре ASA. Также было отмечено, что новый логотип воплощает в себе новые подходы к деятельности Академии и современные требования к системе высшего образования. Было сказано, что новый логотип ASA ориентирован как на студентов, так и на спорт.