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Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура

ФОТО
Отдел спорта
20:44 775

Сегодня состоялось мероприятие, посвященное ребрендингу Азербайджанской спортивной академии (ASA).

В нем приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, депутаты Милли Меджлиса, ректоры различных вузов и другие гости.

Участникам собрания была предоставлена подробная информация о деятельности Азербайджанской спортивной академии, представлен новый логотип Академии, а также дана информация о новой структуре ASA. Также было отмечено, что новый логотип воплощает в себе новые подходы к деятельности Академии и современные требования к системе высшего образования. Было сказано, что новый логотип ASA ориентирован как на студентов, так и на спорт.

На встрече выступили ректор Академии Фуад Гаджиев и проректор Улькяр Бабаева.

Следует отметить, что в Азербайджанской спортивной академии в последнее время были проведены серьезные реформы. Академия тесно сотрудничает с ведущими университетами мира, включая программы двойных дипломов с Университетом Ковентри в Великобритании и МГИМО в России. Кроме того, в ASA иностранные преподаватели принимают участие как в учебном процессе, так и в управлении. Академия также готовит специалистов в области спорта, педагогики, спортивной медицины, менеджмента и журналистики.

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