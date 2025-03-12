Рубио «настоятельно призывает» Россию к перемирию

США «настоятельно призывают» Россию подумать о прекращении огня в Украине. Так сказал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами, передает The Moscow Times.

«Мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их решительно рассмотреть вопрос о прекращении всех военных действий», — сказал Рубио во время остановки в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

По словам госсекретаря, США намерены донести до РФ «напрямую», что Украина готова остановить боевые действия и немедленно начать процесс долгосрочного мирного урегулирования. Позиция России станет понятна в ближайшие дни, считает Рубио, а отказ от прекращения огня станет определенным сигналом. «Если они скажут «нет», тогда, очевидно, нам придется изучить все и понять их истинные намерения. Я думаю, что, если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и планы», — сообщил глава Госдепартамента.