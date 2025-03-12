USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Рубио «настоятельно призывает» Россию к перемирию

21:02 642

США «настоятельно призывают» Россию подумать о прекращении огня в Украине. Так сказал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами, передает The Moscow Times.

«Мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их решительно рассмотреть вопрос о прекращении всех военных действий», — сказал Рубио во время остановки в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

По словам госсекретаря, США намерены донести до РФ «напрямую», что Украина готова остановить боевые действия и немедленно начать процесс долгосрочного мирного урегулирования. Позиция России станет понятна в ближайшие дни, считает Рубио, а отказ от прекращения огня станет определенным сигналом. «Если они скажут «нет», тогда, очевидно, нам придется изучить все и понять их истинные намерения. Я думаю, что, если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и планы», — сообщил глава Госдепартамента.

Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
21:35 85
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
19:50 2469
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
20:44 778
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары ФОТО
20:22 1414
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву новость дополнена 20:50
20:50 1628
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области обновлено 20:05
20:05 14784
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
19:52 1390
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин наш комментарий
19:36 2317
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция
17:20 3083
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
19:38 1964
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн Жеребьевка ЧМ-2025; обновлено
19:08 3455

ЭТО ВАЖНО

Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
21:35 85
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
19:50 2469
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
20:44 778
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары ФОТО
20:22 1414
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву новость дополнена 20:50
20:50 1628
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области обновлено 20:05
20:05 14784
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
19:52 1390
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин наш комментарий
19:36 2317
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция
17:20 3083
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
Нани прилетел в Азербайджан в третий раз: «Рад снова быть в Баку»
19:38 1964
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн Жеребьевка ЧМ-2025; обновлено
19:08 3455
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться