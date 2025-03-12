Сербия «исправила ошибку»

По словам министра, миссия Сербии при ООН официально обратилась в секретариат организации, и голос страны был изменен с «за» на «воздержалась».

Сербия отозвала свой голос в поддержку резолюции Генассамблеи ООН, которая осуждает вторжение РФ в Украину. Об этом изданию NIN заявил глава МИД Сербии Марко Джурич.

Резолюция с осуждением вторжения РФ в Украину, которая призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию, была принята 24 февраля, ее подготовили Евросоюз и Украина. За документ проголосовали 93 страны (с учетом Сербии), против — 18 (включая США, Россию, Израиль и входящую в ЕС Венгрию), 65 воздержались.

Президент Сербии Александар Вучич на следующий день после голосования назвал поддержку резолюции со стороны Сербии «ошибкой» и извинился перед гражданами страны.