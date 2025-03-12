Удержит ли Пашинян власть?

За последние месяцы российские политические круги заметно активизировали контакты с властями Армении и смягчили свою риторику. Этот шаг вызвал тревогу среди армянской оппозиции, рассчитывавшей на поддержку Москвы в смене власти. Если Кремль действительно готов работать с Николом Пашиняном, то перспективы оппозиции становятся еще более неопределенными. Некоторые армянские эксперты считают, что сложную ситуацию Армении Москва использует в своих интересах. В условиях геополитического тупика Ереван вынужден искать сближения с Россией, что дает Кремлю дополнительные рычаги влияния.

Борьба за выживание Политический аналитик Карен Кочарян отмечает, что армянская власть оказалась в уязвимом положении. Без поддержки Запада и с «остывшими» отношениями с Москвой Пашинян вынужден лавировать между различными политическими силами. Однако, по мнению эксперта, попытки наладить контакт с Кремлем пока не приносят ощутимых результатов. Кроме того, армянская политическая сцена сегодня характеризуется не только противостоянием власти и оппозиции, но также и ожесточенной борьбой внутри оппозиционных сил. По мнению Кочаряна, часть оппозиции готовится к массовым протестам уже этой весной. В случае серьезных волнений разрозненные группы могут объединиться против Пашиняна. Политолог Артур Хачикян уверен, что Москва все больше ориентируется на Турцию и Азербайджан, а интерес к Армении ослабевает. По его мнению, Кремль не будет рисковать отношениями с Анкарой и Баку ради поддержки Еревана. Более того, Пашинян сам облегчает России задачу, последовательно дистанцируясь от Москвы. «Формально Армения остается союзником России, но фактически этот союз ослаб. Ереван сигнализирует, что не рассчитывает на поддержку Москвы, что, в свою очередь, освобождает Кремль от каких-либо обязательств перед Арменией», - отмечает Хачикян. По его мнению, Запад также не проявляет серьезного интереса к Армении. В условиях глобального противостояния США сосредоточены на других приоритетах, а в регионе основное внимание уделяется Турции и Азербайджану.