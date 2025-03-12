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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Путин согласится на перемирие, но на своих условиях

Bloomberg
21:35 2738

Власти России в качестве условия перемирия с Украиной могут потребовать прекращения поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, будет затягивать перемирие в Украине, чтобы добиться максимально выгодных условий для Москвы, считают другие собеседники агентства, близкие к российским властям.

По словам одного из них, Путин, вероятно, согласится на возможные условия перемирия с Украиной, но захочет заранее убедиться, что и его условия будут включены в соглашение. Пока российские власти не обсуждали с США конкретную сделку о перемирии, на которую накануне согласилась Украина.

О том, что Москва предпочла бы как можно дольше откладывать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы добиться более выгодных условий со стороны Вашингтона в обмен на прекращение огня, также сообщали источники The Moscow Times. По их данным, в Кремле изучают возможность провести такие переговоры в апреле или в мае.

11 марта США предложили Украине 30-дневное перемирие в ходе переговоров в Саудовской Аравии. Киев согласился. После этого Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и возобновляет помощь Украине в сфере безопасности.

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