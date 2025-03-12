Путин молчит. Думает. А русские идут

На фоне достигнутых между Украиной и Америкой договоренностей по 30-дневному прекращению огня российская армия добилась больших успехов по выдавливанию ВСУ из Курской области РФ. У некоторых это породило подозрения что, мол, не «договорняк» ли это? Правда, непонятно с кем и о чем. Попробуем разобраться, случайно ли совпадение этих событий.

Судя по всему, затеянная более семи месяцев назад Киевом операция вторжения на международно-признанные российские территории подходит к концу. Летом прошлого года союзники Украины откровенно недоумевали, зачем президенту Зеленскому понадобилась эта акция вообще – с отвлечением самых боеспособных сил – в условиях, когда уже начались очевидные трудности для ВСУ с удержанием позиций на Донбассе. Постепенно цель прояснилась – помимо чисто информационно-пропагандистской (показать тогда еще администрации Байдена, что ВСУ еще вполне боеспособны), «поторговать» захваченными территориями, тогда и, если об этом зайдет речь в контексте переговоров с Россией. В то же время еще летом прошлого года президент России Владимир Путин четко дал понять: ни о каких переговорах речи быть не может, пока ВСУ оккупируют эту часть российской территории. Однако при этом Москва не форсировала – до поры до времени – освобождение Курской области, экономя силы и сосредоточившись на том, чтобы попытаться развивать успех на Донбассе. А вот после прихода к власти администрации Трампа процесс освобождения заметно активизировался. Российские войска создали численный перевес в этом районе, а в последние дни так и вовсе совершили дерзкий рейд в тыл противника по газопроводу, зайдя в тыл и создав угрозу окружения значительной группировки.

Явилось ли это предметом каких-то «договоренностей»? Вряд ли. С Украиной уж точно нет, поскольку факты с места события говорят о том, что отход частей ВСУ не происходит ни мирным образом (бои продолжаются), ни полностью организованным путем. Отход элитных частей связан прежде всего со стремлением Киева сохранить их на фоне угрозы полного разгрома. Видимо, также упала и мотивация для подразделений ВСУ в условиях, когда начались российско-американские контакты и, видимо, стало понятно, что в качестве «предмета торга» оккупированные десятки километров не будут восприняты ни Москвой, ни, главное, Вашингтоном. Сам Зеленский 12 марта весьма расплывчато прокомментировал ситуацию – уже после того, как российские войска освободили последний остававшийся под оккупацией город области - Суджу. Он заявил, что ВСУ «выполняют свои задачи… а военное командование делает то, что должно делать, сохраняет максимум жизней наших воинов». Тогда как еще в феврале он же уверенно заявлял, что украинские войска удержат плацдарм, и он затем будет обменян на часть захваченной россиянами украинской территории. Теперь этот план переигран. Для Москвы, в свою очередь, было важно – тоже на фоне активизировавшихся контактов с американцами на тему мирного урегулирования – чтобы аргумент в виде оккупации части международно признанной территории России вообще не лежал на столе переговоров, в том числе, когда и если начнется тот самый «торг по территориям». По той логике, что это попросту не подлежит обсуждению. Исходя из такого понимания, логично, что российские войска усилили свой натиск, чтобы «закрыть вопрос», и это принесло (вот-вот ВСУ будут вытеснены полностью за границу) искомый результат. Это не «договорняк», это скорее отражение адекватного (для каждого по-своему) понимания сторонами создавшейся ситуации. Разумеется, кому-то в Украине выгоднее подать все как «договорняк»: мол, не могли же ВСУ потерпеть поражение от русских, усиленных северокорейцами.