Эрдоган надеется на «конструктивный» ответ России

Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Вчерашние контакты между Америкой и Украиной и ее согласие на прекращение огня мы находим позитивным и важным развитием событий. Надеемся, что Россия конструктивно отреагирует на этот шаг. Мы не хотим больше кровопролития и хотим, чтобы оба наших соседа закончили войну справедливым миром. Если последние события вернут Россию и Украину за стол переговоров, мы готовы внести любой вклад в установление справедливого и прочного мира, включая организацию переговоров между ними», - сказал Эрдоган.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). В совместном заявлении по их итогам говорится о том, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о полезных ископаемых. Взамен США пообещали немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.