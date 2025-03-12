USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Русские рвутся в Сумскую область Украины

22:06 1572

Российские войска пытаются прорвать границу в Сумской области Украины. Об этом 12 марта в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.

«Пытаясь вытеснить силы обороны Украины из Курской области, россияне проводят десятки таких штурмовых действий по позициям украинских воинов. ...Они стремятся также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить окружение наших сил, находящихся в Курской области, или же перерезать логистические пути», – рассказал Демченко.

По его словам, в настоящее время больше фиксируются попытки россиян пересечь границу Украины маленькими штурмовыми группами до пяти военнослужащих.

Демченко утверждает, что только за минувшие сутки около 20 россиян были убиты, еще примерно 15 получили ранения и отошли на российскую территорию.

Путин в военной форме посетил Курскую область
Путин в военной форме посетил Курскую область новость дополнена 23:12
22:55 1390
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
22:23 1259
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
17:04 2236
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
21:35 2745
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
19:50 4201
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
20:44 1711
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары ФОТО
20:22 2671
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву новость дополнена 20:50
20:50 2597
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области обновлено 20:05
20:05 15684
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
19:52 2185
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин наш комментарий
19:36 3519

ЭТО ВАЖНО

Путин в военной форме посетил Курскую область
Путин в военной форме посетил Курскую область новость дополнена 23:12
22:55 1390
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
22:23 1259
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
17:04 2236
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
21:35 2745
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
19:50 4201
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
20:44 1711
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары
Фарид Гаибов, Ровшан Наджаф и Орхан Мамедов говорили, а Гурбан Гурбанов тянул шары ФОТО
20:22 2671
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву
Трамп отправляет своих эмиссаров в Москву новость дополнена 20:50
20:50 2597
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области
Украинцы отступают, но не выходят из Курской области обновлено 20:05
20:05 15684
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
Экс-финансисту Минобороны 10 лет тюрьмы
19:52 2185
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин
Трамп разрушает то, что создали Рузвельт, Черчилль и Сталин наш комментарий
19:36 3519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться