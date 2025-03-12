Русские рвутся в Сумскую область Украины

Российские войска пытаются прорвать границу в Сумской области Украины. Об этом 12 марта в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.

«Пытаясь вытеснить силы обороны Украины из Курской области, россияне проводят десятки таких штурмовых действий по позициям украинских воинов. ...Они стремятся также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить окружение наших сил, находящихся в Курской области, или же перерезать логистические пути», – рассказал Демченко.

По его словам, в настоящее время больше фиксируются попытки россиян пересечь границу Украины маленькими штурмовыми группами до пяти военнослужащих.

Демченко утверждает, что только за минувшие сутки около 20 россиян были убиты, еще примерно 15 получили ранения и отошли на российскую территорию.