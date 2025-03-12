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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах

22:23 1259

Участники переговоров по Украине обсуждают не только прекращение огня, но и территориальный вопрос.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Мы также обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы», - сообщил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что обсуждается «много деталей», при этом он не привел подробностей. Говоря о возможности прекращения огня и других обсуждаемых предложениях по Украине, Трамп добавил: «Думаю, для России это имеет смысл. Также для России много минусов».

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