Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах

Участники переговоров по Украине обсуждают не только прекращение огня, но и территориальный вопрос.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Мы также обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы», - сообщил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что обсуждается «много деталей», при этом он не привел подробностей. Говоря о возможности прекращения огня и других обсуждаемых предложениях по Украине, Трамп добавил: «Думаю, для России это имеет смысл. Также для России много минусов».