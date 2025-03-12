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Агент ФСБ работал в Бундестаге

22:41 814

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хирте принял на работу россиянина, у которого, как выяснилось впоследствии, есть связи в Федеральной службе безопасности РФ. Данную информацию Frankfurter Allgemeine Zeitung подтвердил Хирте в интервью агентству dpa.

По словам депутата из Тюрингии, он познакомился с мужчиной, покинувшим РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, через близкий к ХДС Фонд имени Конрада Аденауэра. В 2023 году Хирте принял его на работу на минимальную ставку, поручив устанавливать контакты с российской оппозицией и россиянами в изгнании. При этом Хирте передал досье россиянина для проверки немецким органам безопасности.

Примерно через год Хирте сообщили, что у сотрудника могут быть связи с ФСБ, но, возможно, это не является проблематичным. Однако позже ему сказали, что некоторые подозрения подтверждаются, при этом попросив не разглашать эту информацию. Еще через некоторое время депутата попросили «без лишнего шума» уволить россиянина, что он и сделал, пишет dpa, ссылаясь на слова Хирте.

Депутат подчеркнул, что «старался подойти к делу профессионально» и с самого начала привлек немецкие органы безопасности, поскольку знал о хороших связях сотрудника в Москве. При этом россиянин не участвовал в организации работы офиса, у него не было ключей от помещений, цифрового доступа к внутренним системам и документам офиса Хирте и Бундестага, сообщил депутат Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета также называет неполное имя работавшего в офисе немецкого депутата россиянина - Константин К., 1984 года рождения, ранее работавший в московском офисе Фонда имени Конрада Аденауэра. По его данным, К. поддерживает связи с российскими оппозиционерами за рубежом и смог организовать выступления в Бундестаге известных оппонентов президента РФ Владимира Путина, включая Михаила Ходорковского. До конца 2024 года у К. было удостоверение Бундестага, обеспечивавшее ему неограниченный доступ в немецкий парламент.

Издание «Сирена» пишет, что агентом ФСБ в Бундестаге был Константин Храпов, являющийся сотрудником организации CASE, основанной структурами Ходорковского.

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