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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Советник Трампа позвонил в Москву

22:50 672

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 12 марта провел телефонный разговор с российским коллегой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Майк Уолтц

Ливитт уточнила, что администрация американского лидера Дональда Трампа продолжает поддерживать контакты с Россией. «Сегодня… Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс днем 12 марта сообщал, что представители Вашингтона и Москвы проведут очные и телефонные контакты по Украине в следующие несколько дней. По его словам, Соединенные Штаты находятся в благоприятном положении после того, как Украина выразила готовность к прекращению огня.

На переговорах с США, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии, Украина согласилась на 30-дневное прекращении огня. Теперь это предложение администрация Дональда Трампа намерена обсудить с российскими коллегами. Москва пока свою позицию по этому вопросу не озвучила. 

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