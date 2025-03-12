Советник Трампа позвонил в Москву

Ливитт уточнила, что администрация американского лидера Дональда Трампа продолжает поддерживать контакты с Россией. «Сегодня… Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс днем 12 марта сообщал, что представители Вашингтона и Москвы проведут очные и телефонные контакты по Украине в следующие несколько дней. По его словам, Соединенные Штаты находятся в благоприятном положении после того, как Украина выразила готовность к прекращению огня.

На переговорах с США, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии, Украина согласилась на 30-дневное прекращении огня. Теперь это предложение администрация Дональда Трампа намерена обсудить с российскими коллегами. Москва пока свою позицию по этому вопросу не озвучила.