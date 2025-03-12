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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Путин в военной форме посетил Курскую область

новость дополнена 23:12
22:55 1403

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск.

Как сообщает «Коммерсант», президент РФ прибыл в штаб в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС России — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. 

Герасимов сообщил, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта. Всего ВС РФ освободили более 1,1 тыс. кв. км территории региона. Это 86% от территории, первоначально захваченной ВСУ. Кроме того, на отдельных участках границы российские войска вышли в Сумскую область Украины.

По его словам, которые приводят российские СМИ, группировка ВСУ в Курской области «изолирована», «идет ее планомерное уничтожение». Начальник Генштаба РФ также заявил, что украинская армия уже потеряла в регионе более 67 тысяч военнослужащих.

Выслушав доклад главы Генштаба, президент РФ поставил задачу «в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия».

Путин также поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

Президент РФ заявил, что ко всем украинским военным, попавшим в российский плен в Курской области, следует относиться «как к террористам».

«Сейчас только что Валерий Васильевич [Герасимов] упомянул о пленных. Ну вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам в соответствии с законами РФ, — сказал Путин. — Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными».

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