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Секретная ядерная база на месте зимнего дворца

23:23 384

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оборудовал в Пхеньяне пусковой комплекс для ядерных ракет, пишет The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки.

Секретную базу построили на месте зимнего дворца, снесенного в 2024 году. Ее замаскировали под поле для гольфа. Работы были завершены примерно в ноябре, теперь комплекс можно использовать для испытаний.

Поле имеет бетонное основание. Оно было построено в июне, а затем покрыто тонким слоем почвы, на котором вырастили газон. Эксперты из Центра по исследованию проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина отметили, что именно такие бетонные площадки используются для запуска баллистических ракет большой дальности.

Новые дороги в районе бывшей резиденции расширили так, чтобы обеспечить маневренность тягачей для перевозки межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-19, способных нести ядерные боеголовки и потенциально достающих до материковой части США. Кроме того, на площадке появилось четырехэтажное здание высотой 36 метров, где можно разместить эти ракеты в вертикальном положении, рассказал член исследовательской группы Сэм Лэйр. За этой постройкой находится еще одно сооружение, которое было засыпано землей для большей защиты и маскировки. Оно вмещает четыре пусковые установки.

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