Белый дом ждет согласия Москвы

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник президента Стивен Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву, чтобы призвать россиян стать участниками этих переговоров, и мы надеемся, что они согласятся», — сказала Кэролайн Ливитт.

С кем Уиткофф намерен встретиться в Москве, не уточняется. Сегодня, 12 марта, вечером Дональд Трамп заявил, что американские представители (их имен он не уточнял) уже отправились в Москву для обсуждения прекращения огня в Украине.