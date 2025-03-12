Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные будут держать оборону в Курской области «столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

«В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения… Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», - цитирует Сырского «Украинская правда».

По словам главкома ВСУ, в операционной зоне группировки войск «Курск», в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные бои. Россияне применяют штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.