«Мы годами гордились тем, что грузинский протест был ненасильственным. Даже лист не шелохнулся бы на дереве, когда речь шла о грузинском протесте. А сейчас не то что лист - машины переворачивали, сжигали, кидали коктейли Молотова. Это все подстрекали организации, финансируемые Евросоюзом», - сказал Папуашвили, которого цитирует ТАСС.

По словам главы грузинского парламента, когда в конце 2024 года митингующие забрасывали здание парламента в Тбилиси петардами и зажигательными смесями и тем самым чуть не сожгли здание законодательного органа, никто из официальных лиц Евросоюза не осудил их действия. Но когда в феврале 2025 года в Софии митингующие атаковали офис представительства ЕС, европейские чиновники «от мала до велика» стали осуждать произошедшее.