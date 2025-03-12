USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Власти Грузии обвиняют Евросоюз

00:03 732

Беспорядки на акциях протеста в Тбилиси в прошлом году проходили при подстрекательстве организаций, финансируемых Евросоюзом.

Такое заявление спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сделал в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Мы годами гордились тем, что грузинский протест был ненасильственным. Даже лист не шелохнулся бы на дереве, когда речь шла о грузинском протесте. А сейчас не то что лист - машины переворачивали, сжигали, кидали коктейли Молотова. Это все подстрекали организации, финансируемые Евросоюзом», - сказал Папуашвили, которого цитирует ТАСС.

По словам главы грузинского парламента, когда в конце 2024 года митингующие забрасывали здание парламента в Тбилиси петардами и зажигательными смесями и тем самым чуть не сожгли здание законодательного органа, никто из официальных лиц Евросоюза не осудил их действия. Но когда в феврале 2025 года в Софии митингующие атаковали офис представительства ЕС, европейские чиновники «от мала до велика» стали осуждать произошедшее.

Премьер Польши просит Эрдогана
Премьер Польши просит Эрдогана
01:02 482
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
00:45 883
Путин молчит. Думает. А русские идут
Путин молчит. Думает. А русские идут главная тема
12 мартa 2025, 21:47 3758
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
12 мартa 2025, 17:20 3801
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро наше поле зрения
00:06 1177
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
12 мартa 2025, 23:55 1312
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
12 мартa 2025, 22:23 2054
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
12 мартa 2025, 17:04 2430
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
12 мартa 2025, 21:35 3898
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
12 мартa 2025, 19:50 5102
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
12 мартa 2025, 20:44 2197

ЭТО ВАЖНО

Премьер Польши просит Эрдогана
Премьер Польши просит Эрдогана
01:02 482
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
00:45 883
Путин молчит. Думает. А русские идут
Путин молчит. Думает. А русские идут главная тема
12 мартa 2025, 21:47 3758
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
12 мартa 2025, 17:20 3801
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро наше поле зрения
00:06 1177
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
12 мартa 2025, 23:55 1312
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
12 мартa 2025, 22:23 2054
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
12 мартa 2025, 17:04 2430
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
12 мартa 2025, 21:35 3898
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
12 мартa 2025, 19:50 5102
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
12 мартa 2025, 20:44 2197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться