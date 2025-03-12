Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Чем Канада насолила Трампу? Это один из самых загадочных вопросов, который мучает как политических экспертов, так и рядовых граждан, в первую очередь в самой Канаде.
В попытке найти на него ответ вспоминают даже нежный поцелуй, которым обменялись канадский премьер Джастин Трюдо и Мелания Трамп на саммите «Большой семерки» в Биаррице во Франции 25 августа 2019 года, его снимок облетел все новостные агентства мира.
Романтическая версия хороша для глянцевых журналов, не для серьезной аналитики, но красавчика Трюдо Трамп действительно давно не любит. Говорят, первая стычка у них состоялась как раз по поводу ввозных тарифов на сталь и алюминий, которые нынче снова пошли в ход. Это случилось на другой встрече G7 в Квебеке в 2018 году, где глава канадского правительства заявил, что «канадцы не позволят помыкать собой» с помощью тарифов: острая тема возникла уже тогда. Дональд Трамп в ответ в Твиттере обозвал Трюдо «бесчестным и слабым».
Тарифное помешательство замечают за Трампом давно. Сейчас он говорит, что слово «тарифы» - самое прекрасное в английском языке. Знающие люди утверждают, что 45-47-й президент находится под большим влиянием Питера Наварро, его советника по вопросам торговли и промышленности, который является одним из буквально нескольких людей, сохранившихся в ближайшем окружении Дональда Трампа с первого президентского срока. Именно Наварро активно продвигает идею, что Америку грабят страны, с которыми у Штатов имеется торговый дефицит, и покончить с несправедливостью можно и нужно с помощью ввозных пошлин. Канада же - первый по объемам торговли с США партнер, ей и первый кнут.
Особенно Наварро возмущали канадские молочные продукты, конкуренции с которыми американские не выдерживают. Антиканадские сантименты советник Трампа распространял на недостаточное участие этой страны в миссии НАТО в Афганистане и обвинял ее в способствовании проникновению китайских товаров на американский рынок. После стычки относительно тарифов на саммите G7 в Квебеке Питер Наварро заявил, что для таких людей, как канадский премьер-министр, есть особое место в аду. Угадывается тон Дональда Трампа, не так ли?
Поэтому неудивительно, что после победы на последних выборах Трамп стал презрительно называть Джастина Трюдо губернатором, развил тему «51-го штата», а на Рождество 2024 года разместил в соцсети пост с призывом к хоккейной легенде Уэйну Грецки «баллотироваться в премьеры Канады», обещая тому легкую победу.
С тех пор, как Трамп снова зашел в Белый дом, уже было несколько раундов стычек с Канадой по поводу тарифов, которые необычайно сплотили канадцев, шокированных наглостью соседей, в патриотическом порыве. Трюдо покинул пост главы Либеральной партии и, соответственно, пост премьера страны, но его преемник ничуть не уступчивей. «Трамп нападает на канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха и не позволим, - заявил Марк Карни. - Я обеспечу, что наш ответ будет иметь максимальное воздействие на США. Мы сохраним пошлины против США, пока американцы не проявят к нам уважение. В торговле, как и в хоккее, Канада победит».
Победит она, конечно, вряд ли, как и Соединенные Штаты. В тарифных войнах, экономисты давно знают, гарантированно проигрывают обе стороны, тем более дико смотрятся затеянные Трампом «голодные игры». Но еще не родился тот человек, который способен переубедить Дональда Трампа, а Питер Наварро всегда рядом.