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Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро

наше поле зрения
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:06 1178

Чем Канада насолила Трампу? Это один из самых загадочных вопросов, который мучает как политических экспертов, так и рядовых граждан, в первую очередь в самой Канаде.

В попытке найти на него ответ вспоминают даже нежный поцелуй, которым обменялись канадский премьер Джастин Трюдо и Мелания Трамп на саммите «Большой семерки» в Биаррице во Франции 25 августа 2019 года, его снимок облетел все новостные агентства мира.

Глянцевые журналы объясняют неприязнь Трампа к Канаде поцелуем Мелании. А как же аналитики?

Романтическая версия хороша для глянцевых журналов, не для серьезной аналитики, но красавчика Трюдо Трамп действительно давно не любит. Говорят, первая стычка у них состоялась как раз по поводу ввозных тарифов на сталь и алюминий, которые нынче снова пошли в ход. Это случилось на другой встрече G7 в Квебеке в 2018 году, где глава канадского правительства заявил, что «канадцы не позволят помыкать собой» с помощью тарифов: острая тема возникла уже тогда. Дональд Трамп в ответ в Твиттере обозвал Трюдо «бесчестным и слабым».

Тарифное помешательство замечают за Трампом давно. Сейчас он говорит, что слово «тарифы» - самое прекрасное в английском языке. Знающие люди утверждают, что 45-47-й президент находится под большим влиянием Питера Наварро, его советника по вопросам торговли и промышленности, который является одним из буквально нескольких людей, сохранившихся в ближайшем окружении Дональда Трампа с первого президентского срока. Именно Наварро активно продвигает идею, что Америку грабят страны, с которыми у Штатов имеется торговый дефицит, и покончить с несправедливостью можно и нужно с помощью ввозных пошлин. Канада же - первый по объемам торговли с США партнер, ей и первый кнут.

Особенно Наварро возмущали канадские молочные продукты, конкуренции с которыми американские не выдерживают. Антиканадские сантименты советник Трампа распространял на недостаточное участие этой страны в миссии НАТО в Афганистане и обвинял ее в способствовании проникновению китайских товаров на американский рынок. После стычки относительно тарифов на саммите G7 в Квебеке Питер Наварро заявил, что для таких людей, как канадский премьер-министр, есть особое место в аду. Угадывается тон Дональда Трампа, не так ли?

А аналитики объясняют по-другому: Питер Наварро

Поэтому неудивительно, что после победы на последних выборах Трамп стал презрительно называть Джастина Трюдо губернатором, развил тему «51-го штата», а на Рождество 2024 года разместил в соцсети пост с призывом к хоккейной легенде Уэйну Грецки «баллотироваться в премьеры Канады», обещая тому легкую победу.

С тех пор, как Трамп снова зашел в Белый дом, уже было несколько раундов стычек с Канадой по поводу тарифов, которые необычайно сплотили канадцев, шокированных наглостью соседей, в патриотическом порыве. Трюдо покинул пост главы Либеральной партии и, соответственно, пост премьера страны, но его преемник ничуть не уступчивей. «Трамп нападает на канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха и не позволим, - заявил Марк Карни. - Я обеспечу, что наш ответ будет иметь максимальное воздействие на США. Мы сохраним пошлины против США, пока американцы не проявят к нам уважение. В торговле, как и в хоккее, Канада победит».

Победит она, конечно, вряд ли, как и Соединенные Штаты. В тарифных войнах, экономисты давно знают, гарантированно проигрывают обе стороны, тем более дико смотрятся затеянные Трампом «голодные игры». Но еще не родился тот человек, который способен переубедить Дональда Трампа, а Питер Наварро всегда рядом.

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