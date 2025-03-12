Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро

Чем Канада насолила Трампу? Это один из самых загадочных вопросов, который мучает как политических экспертов, так и рядовых граждан, в первую очередь в самой Канаде. В попытке найти на него ответ вспоминают даже нежный поцелуй, которым обменялись канадский премьер Джастин Трюдо и Мелания Трамп на саммите «Большой семерки» в Биаррице во Франции 25 августа 2019 года, его снимок облетел все новостные агентства мира.

Романтическая версия хороша для глянцевых журналов, не для серьезной аналитики, но красавчика Трюдо Трамп действительно давно не любит. Говорят, первая стычка у них состоялась как раз по поводу ввозных тарифов на сталь и алюминий, которые нынче снова пошли в ход. Это случилось на другой встрече G7 в Квебеке в 2018 году, где глава канадского правительства заявил, что «канадцы не позволят помыкать собой» с помощью тарифов: острая тема возникла уже тогда. Дональд Трамп в ответ в Твиттере обозвал Трюдо «бесчестным и слабым». Тарифное помешательство замечают за Трампом давно. Сейчас он говорит, что слово «тарифы» - самое прекрасное в английском языке. Знающие люди утверждают, что 45-47-й президент находится под большим влиянием Питера Наварро, его советника по вопросам торговли и промышленности, который является одним из буквально нескольких людей, сохранившихся в ближайшем окружении Дональда Трампа с первого президентского срока. Именно Наварро активно продвигает идею, что Америку грабят страны, с которыми у Штатов имеется торговый дефицит, и покончить с несправедливостью можно и нужно с помощью ввозных пошлин. Канада же - первый по объемам торговли с США партнер, ей и первый кнут. Особенно Наварро возмущали канадские молочные продукты, конкуренции с которыми американские не выдерживают. Антиканадские сантименты советник Трампа распространял на недостаточное участие этой страны в миссии НАТО в Афганистане и обвинял ее в способствовании проникновению китайских товаров на американский рынок. После стычки относительно тарифов на саммите G7 в Квебеке Питер Наварро заявил, что для таких людей, как канадский премьер-министр, есть особое место в аду. Угадывается тон Дональда Трампа, не так ли?