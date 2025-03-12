Ответный ход Лондона

В ответ на высылку из России двух представителей британского посольства правительство в Лондоне объявило о решении отозвать аккредитацию у одного российского дипломата, а также у супруги дипломата, сообщает Deutsche Welle.

В среду, 12 марта, МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина в знак протеста против «все более агрессивной и скоординированной кампании по преследованию британских дипломатов» в РФ, которая «активно стремится подтолкнуть британское посольство в Москве к закрытию».