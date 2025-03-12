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Ответный ход Лондона

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В ответ на высылку из России двух представителей британского посольства правительство в Лондоне объявило о решении отозвать аккредитацию у одного российского дипломата, а также у супруги дипломата, сообщает Deutsche Welle.

В среду, 12 марта, МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина в знак протеста против «все более агрессивной и скоординированной кампании по преследованию британских дипломатов» в РФ, которая «активно стремится подтолкнуть британское посольство в Москве к закрытию».

Высокопоставленный представитель ведомства «ясно дал понять» главе российской дипмиссии, что Лондон «не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и членов их семей», поэтому предпринимает «немедленные ответные меры» в отношении российского дипломата и жены дипломата.

«Имевшая место на этой неделе высылка Россией британского дипломата и супруга дипломата является очередной эскалацией», - отметил Форин-офис, назвав российские обвинения «полностью ложными» и «сфабрикованными с целью оправдать усиливающиеся преследования британских дипломатов». «Глубину, на которую опустилась Россия, можно преодолеть только силой», - добавили в Лондоне.

10 марта российские СМИ сообщили о решении РФ выслать из страны двух представителей британской дипмиссии. ФСБ обвинила их в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности РФ», и в намеренном предоставлении ложных данных при получении разрешения на въезд в РФ. «Обвиняемые» лишены аккредитации и обязаны покинуть Россию в течение двух недель. Лондон отверг данные обвинения.

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