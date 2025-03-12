Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине

Как пишет Washington Post, документ, добытый разведкой неназванной европейской страны, подготовлен для Кремля аналитическим центром, тесно работающим с Пятой службой ФСБ, которая курирует операции в Украине, за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля.

В документе планы Дональда Трампа достичь мира за 100 дней названы нереализуемыми, а мирное разрешение кризиса в Украине — невозможным до 2026 года.

По мнению авторов, без признания захваченных территорий российскими война может начаться снова, например, при следующей администрации США. Документ настаивает не только на признании российского суверенитета над оккупированными территориями, но и на создании буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны в южных украинских регионах рядом с Крымом. Эта зона включает в себя Одесскую область. Возможные уступки Украины, в частности отказ от членства в НАТО и проведение выборов, в которых могут участвовать пророссийские партии, отвергаются как недостаточные.

«На самом деле нынешний киевский режим не может быть изменен изнутри страны. Необходим его полный демонтаж», — цитирует газета документ.

Любые миротворческие силы (даже необязательно европейские) в документе названы ненужными, поскольку они будут испытывать на себе «достаточно сильное западное влияние».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил изданию, что ему «неизвестно о таких рекомендациях» и что Кремль «работает с более продуманными вариантами».

Издание пишет, что некоторые действия Москвы в конце февраля вполне соответствуют предложениям из документа: так, 24 февраля президент РФ предложил США совместно осваивать месторождения редкоземельных металлов на захваченных украинских территориях, а на первых встречах с представителями новой американской администрации Россия фокусировалась на восстановлении дипломатической инфраструктуры.