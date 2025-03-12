USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине

00:45 890

В распоряжение европейской разведки попал документ с потенциальными требованиями России на переговорах.

Как пишет Washington Post, документ, добытый разведкой неназванной европейской страны, подготовлен для Кремля аналитическим центром, тесно работающим с Пятой службой ФСБ, которая курирует операции в Украине, за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля.

В документе планы Дональда Трампа достичь мира за 100 дней названы нереализуемыми, а мирное разрешение кризиса в Украине — невозможным до 2026 года.

По мнению авторов, без признания захваченных территорий российскими война может начаться снова, например, при следующей администрации США. Документ настаивает не только на признании российского суверенитета над оккупированными территориями, но и на создании буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны в южных украинских регионах рядом с Крымом. Эта зона включает в себя Одесскую область. Возможные уступки Украины, в частности отказ от членства в НАТО и проведение выборов, в которых могут участвовать пророссийские партии, отвергаются как недостаточные.

«На самом деле нынешний киевский режим не может быть изменен изнутри страны. Необходим его полный демонтаж», — цитирует газета документ.

Любые миротворческие силы (даже необязательно европейские) в документе названы ненужными, поскольку они будут испытывать на себе «достаточно сильное западное влияние».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил изданию, что ему «неизвестно о таких рекомендациях» и что Кремль «работает с более продуманными вариантами».

Издание пишет, что некоторые действия Москвы в конце февраля вполне соответствуют предложениям из документа: так, 24 февраля президент РФ предложил США совместно осваивать месторождения редкоземельных металлов на захваченных украинских территориях, а на первых встречах с представителями новой американской администрации Россия фокусировалась на восстановлении дипломатической инфраструктуры.

Премьер Польши просит Эрдогана
Премьер Польши просит Эрдогана
01:02 488
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
00:45 891
Путин молчит. Думает. А русские идут
Путин молчит. Думает. А русские идут главная тема
12 мартa 2025, 21:47 3761
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
12 мартa 2025, 17:20 3802
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро наше поле зрения
00:06 1183
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
12 мартa 2025, 23:55 1316
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
12 мартa 2025, 22:23 2055
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
12 мартa 2025, 17:04 2433
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
12 мартa 2025, 21:35 3900
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
12 мартa 2025, 19:50 5104
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
12 мартa 2025, 20:44 2198

ЭТО ВАЖНО

Премьер Польши просит Эрдогана
Премьер Польши просит Эрдогана
01:02 488
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
00:45 891
Путин молчит. Думает. А русские идут
Путин молчит. Думает. А русские идут главная тема
12 мартa 2025, 21:47 3761
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
12 мартa 2025, 17:20 3802
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро наше поле зрения
00:06 1183
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
12 мартa 2025, 23:55 1316
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
12 мартa 2025, 22:23 2055
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
12 мартa 2025, 17:04 2433
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях
Путин согласится на перемирие, но на своих условиях Bloomberg
12 мартa 2025, 21:35 3900
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
12 мартa 2025, 19:50 5104
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура
Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО
12 мартa 2025, 20:44 2198
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться