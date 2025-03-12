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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Премьер Польши просит Эрдогана

01:02 492

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взять ответственность за мирный процесс по Украине и безопасность в Европе.

«Я обратился к президенту Эрдогану с однозначным предложением, чтобы Турция взяла на себя как можно большую совместную ответственность за мирный процесс, гарантии стабильности и безопасности во всем нашем регионе», - сказал Туск на пресс-конференции после переговоров с турецким лидером в Анкаре.

«Мы готовы вместе работать с нашими турецкими партнерами в области обороны и оборонной промышленности. Я не преувеличу, если скажу, что мы совершили исторический прорыв», - заявил польский премьер.

Туск добавил, что обсудил с Эрдоганом перспективу сотрудничества компаний двух стран в восстановлении зданий и инфраструктуры в Сирии.

Премьер-министр Польши также выразил надежду, что «процесс вступления Турции в Евросоюз станет реалистичным… процессом. Мы всегда поддерживали Турцию в этом отношении и будем поддерживать».

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