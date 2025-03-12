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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

15 стран готовы дать Украине гарантии безопасности

01:28 958

Около 15 стран хотят предоставить гарантии безопасности для Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

ВВС передает, что в среду, 12 марта, в Париже состоялась встреча министров обороны Великобритании, Германии, Франции, Польши и Италии.

По словам французского министра, «настоящими гарантиями безопасности здесь будет помощь, которую мы можем предоставить украинской армии». «Это сложно... мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, об атомных электростанциях в Украине... и мы должны будем начать думать о распределении этих обязанностей», – сказал Лекорню.

Французский министр также сообщил, что через 15 дней состоится встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил ряда стран. «Почему 15 дней? Потому что, если Россия согласится на прекращение огня, мы, очевидно, захотим использовать 30 дней для того, чтобы разработать структуру системы безопасности», – пояснил он.

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