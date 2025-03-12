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Пашинян: Конституция не по требованию Азербайджана

01:43 1141

Власти Армении собираются предложить проект новой Конституции, который делается «не по требованию Азербайджана», но будет иметь региональное значение.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с группой граждан.

«Предложенный мной тезис о новой Конституции широко обсуждался и был представлен как выполнение требования, выдвинутого Азербайджаном. В действительности, в рамках идеологии «Реальной Армении», он имеет иное значение, хотя в этих условиях невозможно отрицать, что текст, который может существовать, сам по себе будет иметь и региональное значение», - сказал премьер Армении.

Ранее Пашинян говорил, что поставил политическую цель принять новую Конституцию, которая будет «органически связана с гражданами Армении».

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