Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии

С сегодняшнего дня haqqin.az будет подводить итоги прошедшего дня. В нашей новой рубрике «Объектив haqqin.az» вы сможете ознакомиться с главными событиями, запечатлевшимися в нашей памяти. Речь идет всего лишь о фрагментах в короткой памяти, длиною в один день. Возможно, и не сегодня, вероятно, в последующие дни эти фрагменты станут историческими феноменами. Ведь на наших глазах вершится новая история! * * * Фото дня Палестинцы в лагере Джабалия ждут в длинных очередях за едой. Первая фаза соглашения о прекращении огня заканчивается, и Израиль прекращает ввоз всех поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.



Судный день Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств. Суд признал Саакашвили виновным в том, что во время президентства он допустил расходование бюджетных средств на личные нужды: оплачивал учебу сыну, брал в аренду самолеты и дорогие автомобили, покупал вещи для личного гардероба. Обвинение по делу ему было предъявлено в 2014 году. Ущерб оценивался в 9 млн лари ($2,9 млн). Контратака дня Европейская комиссия заявила о запуске контрмер в ответ на введение американских пошлин на европейские товары. Эти меры направлены на защиту европейских предприятий, рабочих и потребителей «от воздействия необоснованных торговых ограничений». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС. Выборы дня Оппозиционная партия «Демократы», выступающая за независимость Гренландии, победила на парламентских выборах на острове. Теперь ей предстоит разработать план отделения от Дании. При этом обретение независимости чревато риском стать более легкой добычей Вашингтона, заинтересованного в богатых природных ресурсах Гренландии. Ранее Трамп заявлял о том, что хочет присоединить остров к США.

Потрясение дня Под давлением администрации Дональда Трампа Министерство образования США приступило к масштабным сокращениям сотрудников. Как заявила министр образования Линда Макмахон, 50% (2183 из 4133) сотрудников получат соответствующее уведомление и будут отправлены в административный отпуск с 21 марта. Макмахон сказала, что эти сокращения - первый этап на пути полного закрытия министерства. Теракт дня В ходе захвата поезда в Пакистане были убиты не менее 50 заложников. Поезд захватили боевики организации «Армия освобождения Белуджистана». В поезде было от 400 до 450 пассажиров. Пакистанские силовики сообщили об освобождении более чем 100 человек. После этого боевики заявили, что в заложниках у них остаются 214 человек.