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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии

объектив haqqin.az
01:49 712

С сегодняшнего дня haqqin.az будет подводить итоги прошедшего дня. В нашей новой рубрике «Объектив haqqin.az» вы сможете ознакомиться с главными событиями, запечатлевшимися в нашей памяти. Речь идет всего лишь о фрагментах в короткой памяти, длиною в один день. Возможно, и не сегодня, вероятно, в последующие дни эти фрагменты станут историческими феноменами. Ведь на наших глазах вершится новая история!

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Фото дня

Палестинцы в лагере Джабалия ждут в длинных очередях за едой. Первая фаза соглашения о прекращении огня заканчивается, и Израиль прекращает ввоз всех поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Фото: Махмуд Исса/Anadolu

Судный день

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств.

Суд признал Саакашвили виновным в том, что во время президентства он допустил расходование бюджетных средств на личные нужды: оплачивал учебу сыну, брал в аренду самолеты и дорогие автомобили, покупал вещи для личного гардероба. Обвинение по делу ему было предъявлено в 2014 году. Ущерб оценивался в 9 млн лари ($2,9 млн).

Контратака дня

Европейская комиссия заявила о запуске контрмер в ответ на введение американских пошлин на европейские товары. Эти меры направлены на защиту европейских предприятий, рабочих и потребителей «от воздействия необоснованных торговых ограничений». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС.

Выборы дня

Оппозиционная партия «Демократы», выступающая за независимость Гренландии, победила на парламентских выборах на острове. Теперь ей предстоит разработать план отделения от Дании. При этом обретение независимости чревато риском стать более легкой добычей Вашингтона, заинтересованного в богатых природных ресурсах Гренландии. Ранее Трамп заявлял о том, что хочет присоединить остров к США.

Навеянное Некрасовым: Я с выборов вышел, был сильный мороз

Потрясение дня

Под давлением администрации Дональда Трампа Министерство образования США приступило к масштабным сокращениям сотрудников. Как заявила министр образования Линда Макмахон, 50% (2183 из 4133) сотрудников получат соответствующее уведомление и будут отправлены в административный отпуск с 21 марта. Макмахон сказала, что эти сокращения - первый этап на пути полного закрытия министерства.

Теракт дня

В ходе захвата поезда в Пакистане были убиты не менее 50 заложников. Поезд захватили боевики организации «Армия освобождения Белуджистана». В поезде было от 400 до 450 пассажиров. Пакистанские силовики сообщили об освобождении более чем 100 человек. После этого боевики заявили, что в заложниках у них остаются 214 человек.

Судьба, как и игра, развела их навсегда

Арест дня

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте был доставлен в Гаагу, чтобы предстать перед Международным уголовным судом по обвинению в преступлениях против человечности. Днем ранее он был арестован в аэропорту Манилы. Amnesty International назвала арест Дутерте «долгожданным шагом к справедливости для тысяч жертв «войны с наркотиками», которая погрузила большую часть Филиппин в траур».

По данным МУС, в период с ноября 2011 года по март 2019 года в рамках проводимой филиппинскими властями кампании были убиты от 12 до 30 тысяч человек за употребление или продажу наркотиков, причем часть расправ, предположительно, была совершена без суда и следствия во время полицейских операций.

Вызов дня

Турция заблокировала участие Израиля в запланированных на сентябрь в Болгарии учениях НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Сообщается, что отказ Турции допускать Израиль к учениям НАТО связан с сирийским кризисом. Анкару могли разозлить заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пообещавшего защищать этноконфессиональные меньшинства Сирии и санкционировавшего расширение зоны контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории соседней страны.

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