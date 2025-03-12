Трамп теперь говорит обратное

Президент США Дональд Трамп, представивший в феврале, во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом, план превращения сектора Газа в «Ривьеру Ближнего Востока», в среду, 12 марта, заявил, что «никто никого не будет выселять из сектора Газа». Об этом пишут израильские СМИ.

Заявление было сделано во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, Трамп сказал: «Мы тяжело работаем с Израилем в попытке добиться соглашения». Глава Белого дома рассказал о встрече с восемью израильтянами, выжившими в плену: «Никто из боевиков ХАМАС не был мил с ними, когда они были в плену». Трамп также возмутился тем, что в мире предпочитают не обсуждать, насколько ужасным было нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ирландский премьер-министр, в свою очередь, призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех остающихся там заложников, а также сказал о необходимости отправки в Газу помощи.