У Дерипаски свои условия прекращения огня в Украине

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал три условия, при которых РФ, по его мнению, могла бы согласиться на перемирие в Украине. Об этом Дерипаска написал в своем телеграм-канале.

«Прекратить гонения на русских, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ.

Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.

Уже сейчас снять половину санкций».

По мнению миллиардера, «будут и другие условия, которые оба президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон».