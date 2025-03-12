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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

У Дерипаски свои условия прекращения огня в Украине

02:32 516

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал три условия, при которых РФ, по его мнению, могла бы согласиться на перемирие в Украине. Об этом Дерипаска написал в своем телеграм-канале.

«Прекратить гонения на русских, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ.

Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.

Уже сейчас снять половину санкций».

По мнению миллиардера, «будут и другие условия, которые оба президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон».

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