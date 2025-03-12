У Дерипаски свои условия прекращения огня в Украине
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал три условия, при которых РФ, по его мнению, могла бы согласиться на перемирие в Украине. Об этом Дерипаска написал в своем телеграм-канале.
«Прекратить гонения на русских, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ.
Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.
Уже сейчас снять половину санкций».
По мнению миллиардера, «будут и другие условия, которые оба президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон».