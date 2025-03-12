Дроны устроили пожары в регионах России

В результате атаки украинских беспилотников на двух объектах в Воронежской и Ростовской областях РФ возникли пожары.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил он.

По словам местных жителей, дроны атаковали газовую инфраструктуру.

В Ростовской области пожар произошел на территории промышленного объекта, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. «…Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты», — написал он в телеграме.