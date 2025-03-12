Лига чемпионов: серия пенальти в мадридском дерби
Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов.
В Мадриде на «Метрополитано» «Атлетико» и «Реал» доигрались до серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Единственный гол был забит на 28-й секунде Конором Галлахером. На 70-й минуте Винисиус не реализовал пенальти. Общий счет - 2:2, а в серии пенальти «Реал» был точнее - 4:2. Победный пенальти забил Антонио Рюдигер.
В четвертьфинале «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», который уверенно прошел нидерландский ПСВ. Сегодня команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч завершился вничью 2:2.
Уже на 6-й минуте счет в матче открыл украинский полузащитник «канониров» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич восстановил равновесие. Опорник хозяев Деклан Райс вновь вывел «Арсенал» вперед на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте: забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.
Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счетом 7:1. Общий счет - 9:3.
Во французском Лилле на стадионе «Декатлон Арена - Пьер-Моруа» местный одноименный клуб потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» - 1:2. По сумме двух встреч победили немцы - 3:2.
В ответной встрече хозяева открыли счет уже на 5-й минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте - капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счет.
В четвертьфинале дортмундцы сыграют с «Барселоной», которая во вторник прошла португальскую «Бенфику» (1:0, 3:1).
В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» местная «Астон Вилла» уверенно обыграла бельгийский «Брюгге» (3:0) и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал - 6:1.
Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве - прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Кириани Саббе. Хозяева решили все свои вопросы в первые 16 минут второго тайма благодаря дублю Марко Асенсио и голу Яна Матсена.
В четвертьфинале соперником «Астон Виллы» станет «ПСЖ», который днем ранее выбил из розыгрыша другую английскую команду - «Ливерпуль».
Все четвертьфинальные пары
«ПСЖ» - «Астон Вилла»
«Арсенал» - «Реал»
«Боруссия» - «Барселона»
«Интер» - «Бавария»
Первые матчи состоятся 8-9 апреля.