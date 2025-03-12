USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Лига чемпионов: серия пенальти в мадридском дерби

Все четвертьфиналисты известны; фото, видео
Отдел спорта
03:22 557

Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов.

В Мадриде на «Метрополитано» «Атлетико» и «Реал» доигрались до серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Единственный гол был забит на 28-й секунде Конором Галлахером. На 70-й минуте Винисиус не реализовал пенальти. Общий счет - 2:2, а в серии пенальти «Реал» был точнее - 4:2. Победный пенальти забил Антонио Рюдигер.

В четвертьфинале «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», который уверенно прошел нидерландский ПСВ. Сегодня команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч завершился вничью 2:2.

Уже на 6-й минуте счет в матче открыл украинский полузащитник «канониров» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич восстановил равновесие. Опорник хозяев Деклан Райс вновь вывел «Арсенал» вперед на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте: забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.

Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счетом 7:1. Общий счет - 9:3.

Во французском Лилле на стадионе «Декатлон Арена - Пьер-Моруа» местный одноименный клуб потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» - 1:2. По сумме двух встреч победили немцы - 3:2.

В ответной встрече хозяева открыли счет уже на 5-й минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте - капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счет.

В четвертьфинале дортмундцы сыграют с «Барселоной», которая во вторник прошла португальскую «Бенфику» (1:0, 3:1).

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» местная «Астон Вилла» уверенно обыграла бельгийский «Брюгге» (3:0) и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал - 6:1. 

Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве - прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Кириани Саббе. Хозяева решили все свои вопросы в первые 16 минут второго тайма благодаря дублю Марко Асенсио и голу Яна Матсена.

В четвертьфинале соперником «Астон Виллы» станет «ПСЖ», который днем ранее выбил из розыгрыша другую английскую команду - «Ливерпуль».

Все четвертьфинальные пары

«ПСЖ» - «Астон Вилла»

«Арсенал» - «Реал»

«Боруссия» - «Барселона»

«Интер» - «Бавария»

Первые матчи состоятся 8-9 апреля.

Путин в военной форме посетил Курскую область
Путин в военной форме посетил Курскую область новость дополнена 23:12
12 мартa 2025, 22:55 5516
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
12 мартa 2025, 19:50 5880
Пашинян: Конституция не по требованию Азербайджана
Пашинян: Конституция не по требованию Азербайджана
01:43 1843
Премьер Польши просит Эрдогана
Премьер Польши просит Эрдогана
01:02 2428
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
00:45 2452
Путин молчит. Думает. А русские идут
Путин молчит. Думает. А русские идут главная тема
12 мартa 2025, 21:47 4654
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
12 мартa 2025, 17:20 4097
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро наше поле зрения
00:06 2237
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
12 мартa 2025, 23:55 2142
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
12 мартa 2025, 22:23 2571
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
12 мартa 2025, 17:04 2658

ЭТО ВАЖНО

Путин в военной форме посетил Курскую область
Путин в военной форме посетил Курскую область новость дополнена 23:12
12 мартa 2025, 22:55 5516
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем что происходит?
12 мартa 2025, 19:50 5880
Пашинян: Конституция не по требованию Азербайджана
Пашинян: Конституция не по требованию Азербайджана
01:43 1843
Премьер Польши просит Эрдогана
Премьер Польши просит Эрдогана
01:02 2428
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
Европейская спецслужба о замыслах Путина в Украине
00:45 2452
Путин молчит. Думает. А русские идут
Путин молчит. Думает. А русские идут главная тема
12 мартa 2025, 21:47 4654
Кленовый лист Трампа
Кленовый лист Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
12 мартa 2025, 17:20 4097
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро
Версия глянцевых журналов: Поцелуй Мелании! Версия аналитиков: Влияние Наварро наше поле зрения
00:06 2237
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
Главком ВСУ рассказал об активных боях в Курской области
12 мартa 2025, 23:55 2142
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
Судьбу оккупированных территорий Украины обсуждают на переговорах
12 мартa 2025, 22:23 2571
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
12 мартa 2025, 17:04 2658
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться