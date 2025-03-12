Лига чемпионов: серия пенальти в мадридском дерби

В Мадриде на «Метрополитано» «Атлетико» и «Реал» доигрались до серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Единственный гол был забит на 28-й секунде Конором Галлахером. На 70-й минуте Винисиус не реализовал пенальти. Общий счет - 2:2, а в серии пенальти «Реал» был точнее - 4:2. Победный пенальти забил Антонио Рюдигер.

В четвертьфинале «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», который уверенно прошел нидерландский ПСВ. Сегодня команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч завершился вничью 2:2.

Уже на 6-й минуте счет в матче открыл украинский полузащитник «канониров» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич восстановил равновесие. Опорник хозяев Деклан Райс вновь вывел «Арсенал» вперед на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте: забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.

Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счетом 7:1. Общий счет - 9:3.