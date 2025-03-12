«Ахмат» понес потери

Во время боев в Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли, заявил командир подразделения Апти Алаудинов.

«К сожалению, у нас есть бойцы, которые погибли на священном пути, на священной войне… Есть у нас бойцы, которые получили ранения…», — сказал Алаудинов.

По его словам, из числа бойцов также есть те, кто попал в плен и пропал без вести. Алаудинов выразил надежду, что эти бойцы в будущем вернутся домой, а если они погибли, бойцы спецназа приложат усилия, чтобы вернуть их тела родственникам и предать земле, сказал командир спецназа.