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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

«Ахмат» понес потери

03:25 931

Во время боев в Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли, заявил командир подразделения Апти Алаудинов.

«К сожалению, у нас есть бойцы, которые погибли на священном пути, на священной войне… Есть у нас бойцы, которые получили ранения…», — сказал Алаудинов.

По его словам, из числа бойцов также есть те, кто попал в плен и пропал без вести. Алаудинов выразил надежду, что эти бойцы в будущем вернутся домой, а если они погибли, бойцы спецназа приложат усилия, чтобы вернуть их тела родственникам и предать земле, сказал командир спецназа.

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