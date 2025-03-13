Cпецпосланник Трампа залетел в Россию

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Стивена Уиткоффа пересек границу с Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа вылетел из Катара и направляется на север. Это происходит на фоне сообщений о его возможном визите в Россию.

По данным Flightradar, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По их итогам Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. Вашингтон намерен передать эту информацию Москве, подчеркнув, что ключевым условием мира является «взаимность».

Позже появились сведения о возможном визите Уиткоффа в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

12 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила поездку Уиткоффа в Россию.