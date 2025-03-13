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Фернанду Сантуш вызвал 25 футболистов на матчи с Гаити и Беларусью

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Отдел спорта
11:18 655

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш объявил список игроков, приглашенных на сборы перед домашними товарищескими матчами с Гаити (22 марта) и Беларусью (25 марта).

В состав вошли 25 футболистов: 

вратари - Рза Джафаров, Шахрудин Магомедалиев, Айдын Байрамов;

полевые игроки - Амин Сейдиев, Мерт Челик, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Замик Алиев, Рахман Дашдамиров, Эльвин Джафаргулиев, Алексей Исаев, Джошгун Диниев, Эльвин Джамалов, Шахин Шахнияров, Исмаил Ибрагимли, Сабухи Абдуллазаде, Озанджан Кекчу, Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде, Хаял Алиев, Ренат Дадашов, Агададаш Сальянский, Махир Эмрели, Муса Гурбанлы.

Сборы начнутся 17 марта.

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