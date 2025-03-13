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Россия атаковала инфраструктуру в Днепре, Запорожье и Херсоне

11:30 584

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру в Днепропетровской области беспилотниками, вызвав пожары, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак, сообщают украинские СМИ.

В Днепре повреждены многоквартирные дома, административное здание и хозяйственные постройки. Ранены три женщины, их госпитализировали. В Никопольском районе пострадала 64-летняя местная жительница.

Атака затронула и железнодорожную инфраструктуру: повреждены энергетические объекты «Укрзалізниці», что привело к задержке поездов, пишет «Украинская правда». По данным Лысака, украинская ПВО за ночь сбила 11 беспилотников «Шахед».

В Запорожье российские дроны повредили жилой дом и административное здание на объекте критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Данных о пострадавших нет.

В Херсоне удары привели к отключению электричества и перебоям с газоснабжением, но его уже восстановили. Один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

По Киеву ночью атаковали не менее 18 российских беспилотников, сообщили в городской администрации. Силы ПВО сбили 12, остальные либо потерялись, либо покинули воздушное пространство. Повреждений и пострадавших нет.

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