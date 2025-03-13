В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

«Сейчас мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», - отметил источник издания.

Уточняется, что в украинских политических кругах началось обсуждение того, как долго Зеленский еще сможет продержаться у власти. Киевские политики, которые ранее поддерживали Зеленского, после провальных переговоров Зеленского с Трампом стали готовиться к выборам.

Газета отмечает, что они формируют различные альянсы и связываются с администрацией президента США и его союзниками.

Ранее Зеленский заявил, что выборы в Украине пройдут после окончания войны и отмены военного положения. Он также отметил, что возможное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения.