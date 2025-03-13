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Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:34 1388

Спустя 22 дня информация haqqin.az о достижении соглашения между нынешним правительством Сирии и террористической организацией РПК/ОНС/СДС, полностью контролировавшей северо-восток страны, подтвердилась.

В результате 10 марта, когда новая администрация в Дамаске столкнулась с проблемами безопасности на западе страны, группировка РПК/ОНС/СДС, контролирующая нефтеносные районы на северо-востоке Сирии, подписала соглашение, которое предусматривает интеграцию гражданских и военных структур региона.

Текст договора, подписанного президентом Ахмедом аш-Шараа и командиром СДС Фархадом Абди Шахином, практически идентичен документу, который редакция haqqin.az опубликовала еще 21 февраля.

Исторический прорыв: курды влились в Сирию

Историческое соглашение

Основные пункты соглашения включают обеспечение режима прекращения огня на территории Сирии, интеграцию в государственные структуры всех гражданских и военных учреждений северо-востока страны, а также контроль над пограничными пунктами, аэропортами, нефтяными и газовыми месторождениями.

В документе также прописана совместная поддержка сирийского государства в борьбе с остатками режима Асада и всеми элементами, представляющими угрозу безопасности и единству страны.

Кроме того, соглашение предусматривает признание курдского населения Сирии неотъемлемой частью государства с полным гражданством и конституционными правами. Напомним в этой связи, что во времена правления Башара Асада значительная часть сирийских курдов и туркмен была лишена гражданских прав.

Как уже сообщал haqqin.az, выполнение условий соглашения будет обеспечиваться специальными комитетами, которые приступят к работе не позднее конца текущего года. После объявления о договоре жители различных городов Сирии, в первую очередь Алеппо, вышли на улицы, отмечая это событие.

Мустафа Седжари, бывший командир поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии, который в прошлом сражался в регионе против боевиков РПК/ОНС/СДС, назвал достигнутое соглашение «историческим успехом».

И вот теперь символику ОНС, украшавшую ранее все государственные здания в северо-восточных регионах страны, заменили государственными флагами Сирийской Арабской Республики.

РКК, прощай оружие!

В Анкаре сдержанное удовлетворение

Соглашение о разоружении РПК/ОНС/СДС и их включении в состав сирийской армии стало результатом сложнейших переговоров между Анкарой и Вашингтоном, которые длились более двух месяцев.

Примечательно, что за несколько часов до обнародования договора командующий Центрального командования США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик, возможно, в последний раз посетил офис СДС. Что можно рассматривать как признак скорого вывода из Сирии американских войск.

Анализируя условия соглашения, источники в Анкаре считают положительным текущий этап процесса. По их оценке, все его пункты, включая признание гражданских прав курдского населения, соответствуют требованиям Турции.

Достижение всеобъемлющего режима прекращения огня в Сирии и передача северо-восточных регионов под государственное управление также рассматриваются как важное событие. В Анкаре подчеркивают, что в новой системе Сирии не может быть «государства внутри государства» или «армии внутри армии», и этот принцип отражен в договоре между аш-Шараа и Абди.

Сделка - результат двухмесячных переговоров Анкары с Вашингтоном

Сообщается также, что в соглашении не предусмотрены ни автономии, ни федерализации северо-востока Сирии.

По данным haqqin.az, по условиям первого этапа соглашения все командиры СДС, имеющие связи с РПК, будут отстранены от должностей, а их место получат те, кто не являются членами террористической организации. После чего стартует процесс интеграции в ряды сирийской армии.

На фоне американо-турецких переговоров по вопросу сдачи СДС правительству Дамаска особое внимание привлек призыв к разоружению лидера РПК Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение на острове Имралы.

На прошлой неделе лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что в ответ на призыв Оджалана, считающегося идеологическим вдохновителем сирийского крыла Рабочей партии Курдистана, структура ОНС/СДС должна самоликвидироваться.

Слово Оджалана не воробей. Вылетело и поймали!

Судя по всему, Турция намерена следить за тем, чтобы условия соглашения, включая вывод боевиков РПК из региона и включение членов СДС в сирийскую армию не отдельным корпусом, а разрозненно, были полностью выполнены.

В Анкаре считают, что этот договор положил конец стремлениям СДС к автономному управлению и решил тем самым одну из важнейших проблем национальной безопасности Турции.

Таким образом, после падения режима Башара Асада региональная динамика постепенно складывается в пользу Турции, укрепляя ее геополитические позиции.

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