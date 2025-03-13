Ильхам Алиев о кампании западных СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проведение конференции COP29 в Баку стало «Бакинским прорывом» и оставило важное наследие.

Выступая на открытии XII Глобального Бакинского форума, президент Азербайджана отметил, что это международное событие сопровождалось информационными кампаниями в ряде западных СМИ.

По его словам, некоторые источники распространяли фейковые новости в рамках этих кампаний. Среди таких глава государства назвал Госдепартамент США, Washington Post, New York Times, Newsweek, Politico, Associated Press, а также администрацию президента Франции и французские издания Le Figaro и Le Monde.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что работа, проведенная в рамках COP29, и решение о проведении конференции в Азербайджане свидетельствуют об очень ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в нашей стране не только нет дефицита энергоносителей, а наоборот, сегодня она экспортирует электроэнергию в десятки стран, а природный газ – в 12 стран. Десять из них – европейские, и неслучайно наша страна известна как общеевропейский поставщик энергии», - сказал глава государства.