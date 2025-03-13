Президент Азербайджана: «Были убиты 613 человек, но мы должны смотреть в будущее»

В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, в том числе более 100 женщин и 60 детей. Но мы должны смотреть в будущее. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы должны установить мир на Южном Кавказе», - сказал глава государства, отметив, что Азербайджан привержен мирному процессу и, по сути, является автором мирного соглашения. По его словам, в настоящее время идут обсуждения договора о мире между Арменией и Азербайджаном, большая часть пунктов которого уже согласована.

По словам Алиева, когда речь идет об армяно-азербайджанском процессе, «мы не можем забыть и не забудем годы оккупации». «Мы знаем о страданиях азербайджанского народа и ущербе, который нанесла нам армянская агрессия. Мы стали свидетелями варварства на наших освобожденных территориях. Целые города и села были стерты с лица земли. Они (армянские захватчики) преднамеренно предпринимали такие действия против наших сел, городов, нашей религии и нашего исторического наследия. Было разрушено 65 мечетей», – добавил глава государства.